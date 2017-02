Akuzat për Lu e Vlahutin/ Ilir Kulla përplaset me ish-ministren: Disa pyetje për mikeshën

Pas deklaratës së fortë që bëri dje ish­ministrja e Integrimit, Majlinda Bregu teksa i quajti akuzat ndaj ambasadores së BE në Tiranë Vlahutin dhe ambasadorit amerikan, Lu, si fantazi me filma me partizanë, reagon ashpër Ilir Kulla, is h­këshilltar presidencial dhe analist.

Postimi i Ilir Kullës

Nje mikeshe politikane paska deklaruar se akuzat ndaj Vlahutinit dhe Lu jane fantazi me filma me partizane. Atehere le ti bejme disa pyetje kesaj zonjes dhe ambasadoreve. A ka shkuar zoti Lu ne zyren e Adriatik llalles me nje perfaqsues te Bankers? Nese po cfare i ka kerkuar? A e di zoti Lu se Bankers nuk eshte kompani amerikane? A e di zoti Lu se ne zonen e Zharresit termetet e shkaktuara nga shpimet e puseve nga Bankers kane shkaterruar gati 300 banesa?

A e dinte zoti Lu se nje biznesmen shume i njohur karburantesh nje dite para se ai te vizitonte prokurorin e pergjithshem kishte qene po ne ate zyre duke i thene prokurorit se ambasadori Lu do shkonte te nesermen ne zyre ti bente presion? A e ka shkruar zoti Lu kerkesen per Prokurorin ne emer te qeverise amerikane qe i kerkon te mbyllen hetimet per Bankers?

A ka blere me fondet e BE zonja Vlahutin ne periferi te Tiranes? A e di zonja Vlahutin se cmimi ne ate zone dhe ne ate fshat eshte 3 here me pak se ai qe ajo e ka blere? A njeh zonja ne fjale nje seli tjeter diplomatike apo rezidence ne Tirane te kete kushtuar po aq?!

A ka kryer me pare nje hetim tregu per caminetto ne ate zone apo ndonje zone tjeter te Tiranes ? Dhe nje pyetje per mikeshen tone ish ministre. A i kujtohet sa funksionare te BE ne Bruksel u arrestuan ne lidhje me blerjen e zyrave te BE ne Laprake ne vitin 2009?! Kaq per tani