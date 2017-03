Kjo se do zhvillohen dy ndeshje të futbollit në kuadër të eliminatorëve të botërorit ‘Rusia 2018’, ku Kosova do përballet me Islandën kurse Shqipëria me Italinë, shkruan lajmi.net

E padyshim që janë edhe fytyrat publike ato që kanë nisur mbështetjen për ekipet favorite.

Është aktorja kosovare Adriana Matoshi që përmes një fotoje të hedhur në Instagram ka treguar se sonte do jetë me Kosovën.

Ajo shihet teksa kishte kapur me dorë flamurin e Kosovës dhe kishte lënë shkrimin ‘Dardanët’.