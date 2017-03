Aktivisti i Vetëvendosjes dënohet me 6 muaj burgim për djegien e një veture zyrtare në Pejë

Kjo pasi ai akuzohej se në dhjetorin e vitit 2015 i kishte vënë zjarrin një veture të Gjykatës ëpr Kundërvajtje.

Lajmin e ka konfirmuar edhe VV-ja me një postim në facebook, duke e cilësuar si vendim të padrejtë.

Lexo postimin e plotë nga VV:

DËNOHET ME 6 MUAJ BURG AKTIVISTI BESNIK ZEQIRAJ, PA ASNJË PROVË

Gjykata Themelore në Pejë ka dënuar sot aktivistin e Lëvizjes VETËVENDOSJE! nga Peja, Besnik Zeqirajn, me 6 muaj burg. Ai akuzohej se në dhjetorin e vitit 2015 i kishte vënë zjarrin një makine të Gjykatës për Kundërvajtje, së bashku me një person tjetër, për çfarë me herët ka mbajtur 3 muaj burg si dhe 1 muaj masën e arrestit shtëpiak.

Dënimi i aktivistit Zeqiraj është i pabazuar, rrjedhimisht i padrejtë e i papranueshëm. Ai do të vuaj edhe 2 muaj burg për një vepër të cilën nuk e ka kryer asnjëherë, dhe e cila i ngarkohet pa asnjë provë dokumentuese .

Drejtësia e kapur dhe në shërbim të klanit Pronto vazhdon përndjekjen e aktivistëve të pafajshëm të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, gjersa qëndron e heshtur karshi sulmeve kriminale me motive politike nga segmente të pushtetit ndaj aktivistëve tanë. Ky pushtet që po shkon sigurt drejt theqafjes, është i tmerruar jo vetëm nga rënia e tij, por më shumë nga rritja e përkrahjes për VETËVENDOSJE!-n dhe shteti i së drejtës që synohet nga ne, me vendosjen e të cilit kriminelët do ta humbin lirinë. Veprimet e tilla siç është dënimi i padrejtë ndaj Besnik Zeqirajt, do të mbahen mend si padrejtësitë e fundit të këtij regjimi kriminal.