Aktakuzë për prostitucion ndaj dy personave

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Sipas aktakuzës, i pandehuri K.H. nga viti 2014, e në vazhdimësi deri në muajin nëntor të vitit 2016 në Pejë, me kanosje serioze e ka detyruar të dëmtuarën V.T. me të cilën ka bashkëjetuar dhe kanë një vajzë, që të merret me prostitucion, duke i gjetur klient të ndryshëm.

Ndërsa e pandehura A.Z. sipas aktakuzës në vitin 2014 në muajin nëntor, në Pejë, me kanosje serioze, e ka detyruar të dëmtuarën V.T. që të merret me prostitucion, në atë mënyrë që e njëjta i’a ka gjetur dy klientë.

Me këto veprime dy të pandehurit K.H dhe A.Z. kanë kryer veprën penale mundësimi ose detyrimi për prostitucion nga neni 241 paragrafi 3 të KPRK-së.