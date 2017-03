Ahmeti në fund të mandatit flet për ujin, premtoi 24 orë pandërprerë pas 24 muajve (Dokument)

Tweet on Twitter

Nëse është për ta besuar, ndonëse nuk është e arritur e tij, gjithsesi se këtij lajmi i gëzohen të gjithë prishtinasit.

Por, të gjithë ata që kanë memorie politike, e dinë se një gjë të tillë Ahmeti e kishte premtuar se do ta realizonte menjëherë pas 24 muajsh të mandatit të tij dhe jo në fund të mandatit.

“Sot vizituam punët përfundimtare në Fabrikën e re të Ujit dhe fabrika është gati që pas datës 17 Mars të lëshohet në testim dhe deri në fund të muajit shumica e kryeqytetit do të ketë 24 ORË UJË”, ka shkruar Ahmeti.

Këtë gjë ai e cilësoi si lajm shumë të mire për qytetarët, por nuk e tha asnjë fjalë për dështimin e tij.

Lajmi.net sjell premtimet që Ahmeti i kishte bërë për ujin.

Ahmeti kishte premtuar furnizim të pandërprerë me ujë pas 24 muajsh në mandatin e tij në të gjitha lagjet që janë pjesë e rrjetit të ujësjellësit në Prishtinë. Ai kishte thënë se Prishtina prodhon mjaftueshëm ujë, por shumica e ujit humbet deri sa arrin në çezmet e qytetarëve. Brenda gjashtë muajve të punës së tij, Ahmeti kishte se do ta bëjë planin aksional për investimet e nevojshme në secilën lagje për parandalimin e humbjeve të ujit në gjithë rrjetin.

Komuna e Prishtinës, pas marrjes së pushtetit nga Vetëvendosja, asnjëherë më as që e ka përmendur këtë plan aksional.

Brenda 24 muajve, Ahmeti kishte premtuar se do të përfundohen të gjitha investimet kapitale dhe të gjithë qytetarët e Prishtinës do të kenë furnizim të pandërprerë me ujë.

Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, tash është në fund të mandatit të tij dhe përplot gjysmë mandati pas skadimit të afatit që kishte premtuar se do ta realizojë premtimin e tij për ujin, po flet për këtë temë.

Qytetarëve të Prishtinës, gjatë gjithë kësaj kohe vetëm sa i është përkeqësuar furnizimi me ujë, i cili ka reduktime të tejzgjatura gjatë ditës dhe orëve të natës.

Ndërtimi i fabrikës së ujit në fshatin Shkabaj, ku priten të prodhohen rreth 80 litra ujë në sekond, si investim i Qeverisë së Kosovës, KE-së dhe Bankës për Zhvillim të Gjermanisë, me një participim shumë të vogël të komunës së Prishtinës, kishte nisur para se Ahmeti të vinte në krye të Prishtinës.

Gjithashtu, për familjet në asistencë sociale, Ahmeti kishte premtuar edhe lirime për pagesën e ujit deri në 18 mijë litra gjatë muajit, por as kjo gjë nuk është bërë prej tij.