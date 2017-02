Afron fushata zgjedhore, Rama vendos të falë faturat e energjisë elektrike në fund të mandatit

Me afrimin e fushatës zgjedhore të 18 qershorit 2017, qeveria e Edi Ramës ka nisur të bëjë ndere, që me faljen e taksave për makinat, e tani me faturat e energjisë. I pranishëm sot në një takim me OSHEE-në, Rama është shprehur se tani është koha për të falur faturat e papaguara dhe jo në fillim të qeverisjes së tij.

E pasi i futi njerëzit në borxhe e kredi, e disa që nuk kishin asnjë mundësi i çoi drejt vetëvrasjes Edi Rama ka vendosur që tani tu bëjë nder shqiptarëve që nuk kanë paguar, duke u falë faturat e energjisë.

Sigurisht që kjo është një lëvizje politike, populiste, me qëllim mbledhjen e sa më shumë votave në zgjedhjet e ardhshme.

“Nëse ne do të kishim falur kamatëvonesat që në momentin e parë, reforma do të kishte dështuar dhe ne do të kishim dështuar në një nga aspektet më të rëndësishme të projektit tonë për të bërë shtet.

Sot ne kemi 453 mijë konsumatorë që kanë aktmarrëveshje me shtetin dhe që janë në një marrëdhënie reciprociteti me kompaninë”, deklaroi kryeministri Rama.

Shefi i qeverisë akuzoi kundërshtarët politikë, duke thënë se kërkohet të bëhet shtet social vetëm për vota.

Rama prezantoi dhe nismën për abonentët të cilët nuk jetojnë në shtëpitë e tyre por në emigracion. Rama tha se leximi, se sa ka harxhuar një konsumator, do të bëhet nga kompjuteri.