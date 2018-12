Seanca e sotme plenare është shtyrë, me kryeparlamentarin Gramoz Ruçi që ka bërë të ditur se do të rinisë në orën 18:00, pas disa ndërprerjeve radhazi, që ndodhën për shkak të përplasjeve midis deputetëve të PD dhe kryeministrit Edi Rama.

Pavarësisht vendimit të Ruçit, deputetët e PD duket se kanë rënë dakord për të mos braktisur sallën dhe do të qëndrojnë aty deri në rinisjen e seancës.

Seanca u ndërpre sot disa herë nga kryeparlamentari Ruçi, pasi deputeti demokrat Endri Hasa, qëlloi me vezë kryeministrin, veprim për të cilin Byroja e Kuvendit, vendosi ta përjashtojë për 10 ditë nga aktivitetet parlamentare.

Ndërkohë ka pasur momente tensioni edhe gjatë daljes së deputetëve të PS nga Parlamenti. Ata kishin zgjedhur daljen dytësore të Kuvendit për t’u larguar pasi në krahun tjetër studentë e qytetarë po protestonin, por janë përballur me një grup protestuesish.

Ata kishin bllokuar rrugën dytësore të Parlamentit, duke mos lejuar deputetët e mazhorancës që të largohen për disa minuta.

Momenti kur filloi incidenti në Kuvend

Edi Rama: Grupi më ka dhënë 40 minuta për të folur, por unë do i fal liderit të opozitës, i rikthyer këtu me mandate të pjekura, por jo të djegura. Sot më shumë se asnjëherë askush më shumë se Lulëzimi s’mund tua tregojë shqiptarëve se zgjidhja e vetme është kjo shumicë, ndërsa unë do shkojë të vijoj dialogun e vështirë me studentët.

Ndërhyn deputeti i PD, Endri Hasa dhe tenton që të qëllojë Ramën me vezë dhe bojë, por n ndërhyn Garda e Republikës

Edi Rama: Merre nxirre jashtë atë

Gramoz Ruçi: Endri Hasa është i përjashtuar nga seanca

PS kërkon përjashtimin e Lulzim Bashës nga Kuvendi

Partia Socialiste ka kërkuar nga Byroja e Kuvendit përjashtimin e kreut të PD, Lulzim Basha me 10 ditë nga Kuvendi për gjuhën e përdorur në parlament. Ende nuk dihet nëse PS i referohet fjalës së Bashës në fillim të seancës ku iu drejtua socialistëve me fjalët “të poshtër, horra, banditë, dele”, apo më pas kur foli nga karrigia gjatë incidentit me kryeministrin Rama.

Incidenti në Kuvend, Braçe: Luli i dha vezën deputetit të PD dhe e lëshoi në ‘atentat’; ai po dridhej…

Deputeti i PS, Erjon Braçe ka reaguar pas incidentit në Kuvend, ku kryeministri Rama u qëllua me vezë nga deputeti i PD, Endri Hasa. “Te kesh perpara nje burre dy metra, per me teper qe nuk leviz, te jesh nje meter larg tij dhe, ta qellosh neMajteLulit; Do të thotë që e ke bërë në brekë. Por eshte me e turpshme se kaq; Vezen e ketij e beri nje pule si vet Luli, hyri ne Kuvend pa ju nenshtruar kontrollit te zakonshem, u ul ne vend, thirri kete trimin, i dha vezet dhe e leshoi ne “atentat”; ai po dridhej! A e kuptoni se cfare kryetari opozite ka ky vend apo jo? Por perseri eshte edhe me e rende; Thane dje se nuk po vinin ne Kuvend te shpetonin mandatet por, per hallin e studenteve!

Basha dhe Berisha largohen për t’u rikthyer në orën 18:00

Pas përfundimit të mbledhjes së grupit të PD në Kuvend ku u vendos që deputetët nuk do të largohen, kryetari i PD, Lulzim Basha dhe Sali Berisha janë të vetmit që janë larguar për t’u rikthyer më pas në orën 18:00 kur të rifillojë seanca.

Opozita nuk largohet, ngujohet në Kuvend deri në orën 18:00

Pas vendimit të kryetarit të Kuvendit për shtyrë seancën në orën 18:00, pasi deputeti Endri Hasa nuk pranoi që të largohej pas përjashtimit me 10 ditë, grupi i PD vendosi që të mos largohet nga salla duke u ngujuar deri pasdite. Një veprim i tillë vjen, pasi nëse do të largohen, deputeti Hasa nuk do të lejohet që të futet pasdite me rifillimin e seancës.

Incidenti në Kuvend, Rama: U djeg xhani për studentët, por bllokuan debatin me dhunë

Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për situatën e krijuar në Kuvend dhe shtyrjen e seancës për në orën 18:00 të pasdites. “U djeg xhani për studentët, por seancën e kërkuar për ta e kthyen në një konflikt rrugësh, duke bllokuar me dhunë debatin që kërkuan vetë. Ky është modeli i tyre për rininë, prandaj s’është çudi kur hasim të rinj, që sharjet i dinë për trimëri dhe refuzimin e Dialogut për forcë”tha Rama.

Endri Hasa nuk del nga Kuvendi, seanca shtyhet për pasdite në 18:00

Duke qenë se deputeti i PD, Endri Hasa nuk pranoi që të dilte nga salla e Kuvendit pas përjashtimit me 10 ditë, kryetari i Kuvendit e ndërpreu për ta rifilluar në orën 18:00 të pasdites së sotme. “I kërkoj të lirojë sallën, është e katërta herë, procedura është e qartë. Në kushtet që nuk zbatohet vendimi i marrë, ndërpres seancën, seanca vijon në orët 18:00 pasdite” tha Ruci.