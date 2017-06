Çmimet në Zvicër, 61.5% më të larta se në BE

Por në kuptimin absolut, çmimet sigurisht janë më të ulëta në disa shtete tjera. Kur jemi brenda BE-së, këto shtete janë Polonia dhe Çekia, shkruan handeszeitung.ch.

Ndërsa nga shtetet jashtë BE-së në fund të listës janë Shqipëria dhe Maqedonia.

Siç ka bërë sot me dije Zyra Federale për Statistikë, e Gjermanisë, shpenzimet e konsumit, nga ushqimi deri te banimi në këtë vend janë për 3.6 për qind mbi mesataren e BE-së, transmeton albinfo.ch. Ndërsa në vendet tjera fqinje me Gjermaninë, kjo diferencë është dukshëm më e madhe, shkruan albinfo.ch.

Kështu, në Austri ajo është plus 6.6%, në Francë plus 8.1%, në Belgjikë plus 9.1%, në Holandë plus 10.6%, në Luksemburg plus 23.7% dhe më e madhja diferenca e kostos në krahasim me mesataren e BE-së është në Luksemburg, plus 38.7%.

Në anën e poshtme të listës prijnë Polonia me minus 47% dhe Çekia me minus 34.5% në krahasim me mesataren e BE-së.

Por, shteti më i shtrenjtë është jashtë BE-së dhe ai është, pa dilemë, Zvicra, përcjell albinfo.ch. Këtu, për mbushjen e një shporte standarde mallrash duhet paguar 61.5% më shumë se në mesataren e BE-së. Pas Zvicrës vjen Islanda me plus 47% dhe Norvegjia me plus 39.6%.