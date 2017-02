8 gjëra që nuk duhet të zbuloni asnjëherë për veten tuaj në punë

Tweet on Twitter

Në vendin e punës duhen respektuar rregullat e punës dhe çfarë nuk ka të bëjë me punën, është ajo që njerëzit e zgjuar e shmangin në zyrë apo kudo qofshin.

Dhënia e informacioneve shpjeguese në momente pune ka pikat e dobëta dhe tregon shumë për një person. Në qoftë se ju nuk do të tregoheni të hapur me kolegët tuaj, kjo nuk do të thotë se nuk e bëni punën mirë. Përkundrazi. Duke bërë kështu, ju mbani për vete ato që në fakt ata nuk kanë pse t’i dinë dhe që mund të kenë një efekt shkatërrues për karrierën tuaj.

Ju duhet të dini se ku është vija ndarëse dhe të jeni të kujdesshëm që të mos e tejkaloni atë. TalentSmart ka testuar më shumë se 1 milion njerëz dhe ka gjetur se rreth 90 për qind e njerëzve kanë nivelet të larta të inteligjencës emocionale, kjo është “diçka” që te secili prej nesh është paprekshme.

Ajo ndikon në mënyrën se si ne menaxhojmë sjelljen, kompleksitetin social dhe marrim vendime personale që arrijnë rezultate pozitive. Emocionalisht njerëzit inteligjentë janë të aftë të lexojnë të tjerët dhe kjo aftësi u tregon atyre atë që duhet dhe nuk duhet të zbulojë për veten e tyre në punë.

Ata e dinë më mirë se sa mund të zbulojnë nga këto elementë personalë, sepse këto gjëra do ta dërgonin karrierën në drejtim të gabuar.

1. Bindjet politike

2. Mendimin se dikush te puna juaj është i paaftë.

3. Sa para fitoni.

4. Që e urreni punën tuaj.

5. Çfarë bëni në shtat.

6. Thashetheme për atë që mund të bëjnë të tjerët në shtrat.

7. Sa i shkujdesur dhe aventurier ke qënë në të kaluarën.

8. Që je në kërkim të një pune të re në çdo moment.