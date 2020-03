Në 2016, Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri, raportoi se nga 34 135 të burgosur politikë, ishin 7 367 gra. Sipas të njëjtit burim, 450 gra u dënuan me vdekje dhe u vranë. I futen grate ne uzina, fabrika, kombinate me kominoshe, i nxoren arave me plugje ne duar, ndikuan drejtperdrejte ne shkaterrimin e struktures se familjes edhe duke indoktrinuar femren dhe perdhosur e shkelur vlerat e besimit ne Zot ishte Krisht apo Allah.

Prandaj e ndjejme shume urimin per 8 Marsin nga ata qe ishin pjese e krimit te kuq dhe sot jane ne krye te vendit, pa perfshire pasardhesit e atyre koherave qe nuk rane kurre nga pushteti.