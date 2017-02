5 sekrete për të humbur peshë në çdo moshë

Tweet on Twitter

Me kalimin e viteve, nyjet tuaja dhe muskujt bëhen më të dobët dhe më pak të qëndrueshëm. Ato bëhen më të ndjeshëm për shkak edhe të metabolizmit të dobët.

Njerëzit djegin 1 deri në 2 për qind më pak yndyrë çdo dekadë që kalon nga jeta e tyre. Por, ka nga ata të cilët kanë dëshirë të kenë trup në formë pavarësisht kalimit të viteve.

Fatmirësisht, ka disa sekrete të vogla që duhet të ndiqni në mënyrë që t’ju ndihmojnë të humbni peshë shpejt pa marrë parasyshë moshën që keni.

Ngrini pesha

Nëse dikush ankohet se nuk mund të humabsë peshë, kjo është për shkak të masës së muskujve. Muskujt janë më aktivë se ydnyra, kështu që ata kërkojnë energji dhe rritje të metabolizmit. Megjithatë, ky i fundit ngadalësohet kur ju humbni muskuj, ndaj duhet të ngreni sa më shumë pasha në mënyrë që të keni muskuj të qëndrueshëm dhe të fortë.

Jini të vëmendshëm ndaj hormoneve

Me kalimin e viteve, hormonet mund të bëhen të çekuilibruara. Nëse nuk jeni të vëmendshëm ndaj niveleve të hormoneve, atëherë trupi juaj mund të shndërrohet në një depozitë akumuluese të yndyrës.

Bëni ushtrime të lehta

Duhet të bëni disa ushtrime të lehta si yoga apo çiklizëm në mënyrë që të mbani aktiv trupin dhe nyjet tuaja.

Ndryshoni dietë

Kjo është pjesë e rëndësishme për të humbur peshë. Sigurohuni që ju të merrni ushqime me vlera ushqyese të mjaftueshme dhe me sa më pak kalori, në mënyrë që të mbani peshën në kontroll. Mos lejoni stresin t’ju kontrollojë

Jeta bëhet më e vështirë me kalimin e moshës, por ju nuk duhet të lejoni stresin të kontrollojë jetën tuaj. Këtë mund ta shmangni nësë shkoni në palestër ose duke bërë gjërat që ju keni më shumë për zemër.//shije/