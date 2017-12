Albana Osmani në një mision human

Sara Shiku

Është më shumë se mision përkushtimi për një kauzë të cilën çdo ditë e ndjejmë, e prekim. Një sintezë humanizmi që kurrsesi nuk mundet, së paku të mënjanohet. Të qënurit aktivë në një shoqëri mbetet obligim qytetar, njerëzor në fund të fundit.

Po patjetër që ka një dritë shprese me të cilën mund dhe duhet të ushqehen, ata të cilët shohin zvenitjen e gjithçasë nga dita në ditë.

Po ne mundemi!

Kështu vendosën Albana Osmani së bashku me një grup të rinjsh, teksa ndjenin jo thjesht nevojën por edhe domosdoshmërinë për t’u investuar në ndihmë të fëmijëve.

Të vetëdijshëm se me qindra fëmijë që vuajnë nga sëmundjet e gjakut, të cilët duhet të ishin duke kaluar kohën më të bukur të jetës së tyre, detyrohen të kalojnë ditë dhe netë të tëra në dhomat e zymta të spitaleve.

Shpesh këto dhoma nuk janë të pajisura me poltrona të përshtatshëm apo krevate ku prindërit mund të kalojnë natën pranë fëmijëve të tyre, ndërsa të tjerave i mungojnë edhe pajisjet bazë. Dhimbjen e këtyre fëmijëve dhe familjeve të tyre, disa të rinj kanë dashur t’a lehtësojnë sadopak.

“You are a Sunflower”, u quajt fushata e nisur nga pesë të rinj shqiptarë me shpresën që të mund të ndihmojnë sadopak fëmijët, që vuajnë nga sëmundjet e gjakut dhe familjet e tyre. Ata ideuan një bluzë me simbolin e lulediellit, lule kjo simbol i shpresës për jetën, nga shitja e së cilës do të mblidheshin fonde. Ata u kujdesën për çdo gjë, që nga blerja e materialeve bazë, negocimin me kompanitë e fasonerisë, dizajnin dhe logjistikën, duke besuar se fushata do të ishte e suksesshme.

Fushata e parë zgjati për shtatë javë, gjatë së cilave me mijëra qytetarë blenë bluzën simbolike duke mbledhur një fond prej 60 mijë euro, i cili shkoi për blerjen e pajisjeve të cilat i mungonin pavionit të Onkohematologjisë në QSUT.

Përveç aparateve të frymëmarrjes dhe poltronave të kimioterapsë, fonde shkuan edhe për televizorë dhe pajisje shtesë argëtuese për fëmijët. Tashmë fondacioni ka katër projekte për të ndihmuar Spitalin Rajonal të Elbasanit, Spitalin e Kukësit, Spitalin e Prishtinës QKUK Onkohematologjinë dhe Spitalin numër 5 të pediatrisë.

Ndërkaq, “You are a sunflower” u shpall fituese e çmimit të filantropisë për vitin 2017 nga organizata The Children for Peace.

Albana Osmani, e akredituar si Ambasadore e Paqes për Shqipërinë, shprehet se të gjitha këto vlerësime i çmon pa masë, por këto gjëra bëhen me zemër dhe nuk kanë nevojë për çmim.

Ajo shton se vizioni i “You are a Sunflower” është që fushata të bëhet globale gjatë vitit të ardhshëm, për të mbledhur edhe më shumë fonde për të shpëtuar jetë fëmijësh.

Çdokush brenda apo jashtë Shqipërisë janë të ftuar të behën pjesë e fushatës nëpërmjet donacioneve në faqen e website të “You are a sunflower. Poshtë çdo kauze ka një opsion Donate Noë ku mund te jepni kontributin tuaj. Çdo donacion, sado i vogël është një ndihmë e madhe.

Për më shumë detaje rreth projekteve më të reja të You are a sunflower, lexoni këtu.