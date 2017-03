Burime për Top Channel thonë se pritet të lëvizin ministrat Saimir Tahiri, Ilir Beqja, Bledi Çuçi dhe Blendi Klosi.

Në lidhje me ndryshimin e koordinatorëve, nga kjo mbledhje mësohet se Ilir Beqaj, përveç Qarkut të Kukësit, do të mbulojë edhe Qarkun e Dibrës. Ndërkohë, Mimi Kodheli do të jetë koordinatore bashkë me Taulant Ballën në Qarkun e Elbasanit.

Koordinatorët e tjerë të Partisë Socialiste në qarqe mbeten të pandryshuar./ Top Channel