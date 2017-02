25 vite të jetës i kaloi në pyll, arsyeja është shumë e çuditshme? (Video)

Tweet on Twitter

Share on Facebook

“Ky është pasioni im i vërtetë të jetës,” thotë ai.

Dodge tani është vendosur në Gadishullin Olimpik në perëndim Washington State.

Përfundimisht, në sajë të ndikimit të atit të tij, ai u bë një ndjekës fanatik I palestrës ekstreme. Por ky 62-vjeçar nuk don të humbasë palestrën edhe jashtë.

Ai ka krijuar një koncept të veçantë të quajtur Gym Earth – me anë të pajisjeve natyrore në pyl. Dodge përdor rrjeta mallrash, shiritat, gurë dhe litarë për të krijuar palestrën e tij. Studentët vijnë për të mësuar prej tij, si dhe ai i mëson ata me ushtrime që lidhen me natyrën. Teknikat e tij ekstreme përfshijnë ushtrimet vetëm zbathur. Në fakt, Dodge nuk përdor asnjëherë këpucë.

Ai jeton zbathur që nga viti 1991, ngaqë ai pretendon se ka shëruar dhimbjet e shputës. Ai thotë se kjo formë i ka ndihmuar atij të ndërveprojë me intuitë me botën natyrore.

Në fakt Dodge thotë se këmbët e sëmura e kan shtyrë atë të fillojë këtë stil jete të jashtëzakonshme në pyll.

“Këmbët e mia ishin të lënduara. Ato u dëmtuan aq keq sa që unë mezi mund të ecja. Kjo mënyrë e të jetuarit më ka ndihmuar të trajtoj stresin e jetesës moderne. Ky vend është shtëpi për mua.”