Kabineti i kryeministres britanike, Theresa May, po merr në konsideratë përshpejtimin e përgatitjeve për daljen e vendit nga Bashkimi Evropian, pa një marrëveshje.

Pritet që kabineti qeveritar të ndajë fonde në vlerë prej 2.2 miliardë euro për të zbutur një kaos të mundshëm ekonomik. Ministri për komunitetin dhe Pushtetin Lokal, James Brokenstein, i tha BBC-së, se qeveria ka kohë që e kupton mundësinë e daljes nga BE-ja pa një marrëveshje, por që tani është përgatitur për një Brexit kaotik.

Rreth 100 ditë përpara se Britania të largohet nga BE-ja, mbetet e paqartë nëse kjo do të bëhet me ose pa marrëveshje, e cila mund të kishte pasoja në ekonominë e vendit.

Britani, ministrat “puç” kundër May-t. Raporti sekret: E heqim brenda prillit!

Prokurori i Përgjithshëm i Mbretërisë së Bashkuar, Geoffrey Cox thuhet se ka së bashku me ministrat e kabinetit qeveritar të Theresa May kanë thurur një komplot për të rrëzuar kryeministren nga pushteti në fillim të vitit të ardhshëm.

Detajet e këtij pakti sekret i ka zbuluar Daily Telegraph, duke sqaruar se komplotistët kanë parashikuar që ta rrëzojnë May-n në prill, në mënyrë që ata të “marrin përsipër” dhe të rinegociojnë marrëveshjen e saj të Brexit me BE-në.

Gjatë një telefonate në konferencë, Cox thuhet se u tha ministrave kryesorë si Jeremy Hunt, Michael Gove dhe Sajid Javid, se ata duhet të “gëlltisin” marrëveshjen e May për Brexit, me shpresën se një lider i ardhshëm do të ketë një shans për të “rivendosur” negociatat.

Sipas Telegraph, tre burime të veçanta i njoftuan ata për telefonatën sekrete, në të cilën Cox thuhet se tha se “do të duhet të hiqet për tremujorin e parë [prillin e vitit të ardhshëm] kështu që ne mund të marrim përsipër fazën tjetër”.

Gazeta zbulon se Cox gjithashtu ka bërë komente të ngjashme më shumë se një herë më parë. Cox thuhet se i bëri komentet gjatë një konference telefonike më 11 nëntor, pak ditë përpara mbledhjes vendimtare të Kabinetit, në të cilën ministrat nënshkruan marrëveshjen e kryeministres.

Një zëdhënës i Cox hodhi poshtë historinë, duke thënë: “Prokurori i Përgjithshëm në mënyrë të vendosur mohon çdo lajm që ai ka bërë thirrje për shkarkimin e Kryeministres. Kjo është krejtësisht e pavërtetë”.

Ndërkohë, të gjithë ministrat të cilët kanë raportuar ambicie për udhëheqjen e vendit, kanë qenë besnikë ndaj kryeministres, teksa ajo luftoi me votën e mosbesimit të javës së shkuar, megjithëse raporti i gazetës së djathtë sugjeron se May i ka ditët e numëruar.

Kryeministrja arriti të fitojë një votim mosbesimi nga deputetët konservatorë duke marrë 200 vota pro saj, pasi u zotua të japë dorëheqjen si udhëheqës e Partisë Konservatore përpara zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme.

Pas votimit May udhëtoi në Bruksel, duke u përpjekur të grumbullojë mbështetje nga blloku për marrëveshjen e saj Brexit. Udhëtimi pati “sukses”, vetëm një konfrontim të filmuar mes kryeministres britanike me Presidentin e Komisionit Europian Jean-Claude Juncker.

Duke u kthyer nga Brukseli me duar të zbrazëta dhe me një afat kohor për punën e saj, ministrat e kabinetit të May duket se kanë filluar të flasin hapur për të ambiciet e udhëheqjes dhe rrëzimin e saj.

Sekretari i Jashtëm Hunt bëri thirrje kundër May, që tregonte se ai do të mbështeste një ‘Brexit’ të menaxhuar pa praninë e saj. Edhe sekretari i Brendshëm Javid, dhe aleati i supozuar i kryeministres, Andrea Leadsom, që mban postin e kreut të Dhomës së Përfaqësuesve, thuhet gjithashtu se janë duke u përgatitur për të pasuar May-n në krye të qeverisë.

Anëtarët e kabinetit qeveritar mund të përballen me David Davis dhe Dominic Raab, si dhe Boris Johnson, që ka qenë gjithmonë ambicioz.