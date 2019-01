Nesër shënohet 13 vjetori i vdekjes së ish-presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova.Presidenti Rugova ka vdekur më 21 janar të vitit 2006.Në përvjetorin e 13-të të vdekjes së tij do të bëhen homazhe tek varri i tij në Velani dhe tek familja Rugova.

Në përvjetorin e parë të vdekjes së Ibrahim Rugovës, ish-presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, e dekoroi Rugovën me Urdhrin “Hero i Kosovës”, titulli më i lartë në vendin tonë që u jepet figurave historike shqiptare dhe të Kosovës.Dr. Ibrahim Rugova lindi më 2 dhjetor të vitit 1944 në fshatin Cerrcë, komuna e Istogut.

Më 10 janar 1945 komunistët jugosllavë ia pushkatuan të atin, Ukën dhe gjyshin Rrustë Rugovën, që kishte qenë luftëtar i njohur kundër çetave çetnike që po depërtonin në Kosovë gjatë Luftës së Dytë Botërore.Ibrahim Rugova u zgjodh më 23 dhjetor 1989, kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, partisë së parë politike në Kosovë që sfidoi drejtpërdrejt regjimin komunist në fuqi.

sh-presidenti Fatmir Sejdiu në prag të 13 vjetorit të vdekjes së Presidentit Rugova, ka thënë se barra për dështimin e përcjelljes së Rugovës për në banesën e fundit me ceremoni nga TMK-ja, mund të bie mbi Agim Çekun dhe Nuredin Lushtakun.

Sejdiu, në RTV Dukagjini, ka thënë se Shërbimi Policor i Kosovës pas refuzimit të FSK-së ka kryer me përgjegjësi detyrën në përcjelljen e Presidentit Rugova për në banesën e fundit.

“Ideja ka qenë që Rugova të përcillet me gardë, sepse garda në fushëveprimin e saj e ka edhe këtë punë, sidomos kur është në pyetje përcjellja e burrështetasve siç ishte Presidenti Rugova. E di që ka qenë një hezitim, apo pengesë e drejtpërdrejtë dhe atëherë kjo përgjegjësi është marrë nga njerëzit e Shërbimit Policor të Kosovës. Kanë kryer punën e tyre, unë them me përkushtim”, është shprehur Sejdiu.

Pasardhësi i Rugovës në presidencë ka thënë se refuzimi i TMK-së ishte i çuditshëm, sidomos në kohën kur Kosova ishte në zi.

“Shërbimi Policor i Kosovës e ka përmirësuar këtë lëshim. Por përcjelljen e ka bërë me nderë edhe populli i Kosovës”, tha Sejdiu.

Theksoi se përgjegjësia për këtë vepër mund të bie mbi Agim Çekun sepse në atë kohë ai ishte Komandant i Përgjithshëm i TMK-së.

“Njerëzit që kanë qenë në TMK e kanë penguar dhe dikush pas shpine. Agim Çeku mund të ketë barrën sepse ka qenë komandant aty. Nuredin Lushtaku ka përgjegjësi sepse ka qenë komandant i gardës”, tha ndër të tjera Fatmir Sejdiu.