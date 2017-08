13 vjet The Albanian erdhi ndryshe

AuditoriumDr.Rudina Jasini University of Oxford me gazetarin Arben ManajSa here degjojme universiteti i Oksfordit, i Cambridgit apo i Harvardit na vjen ndermend nje enderr sikur te studiojme aty, por vetem me te guximshmit e tejkaluan endrren jo vetem duke studiuar por duke dale si akademike nga keto universitete. E kemi pare, tek prononcohet per mediat me prestigjoze dhe sidomos per Gjykaten Nderkombetare te Hages, me te cilen e lidhi mbrojtja e ish-kryeministrit te Kosoves, Ramush Haradinaj.Çdo shqiptar ndjehet krenar me Ina Jasini

