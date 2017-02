​Kosovë o djep Shqiptar

Kaluan aq shumë , që nga ndarja jonë dhe unë e ndjej ende një dhimbje , që më ka kapluar shpirtin dhe zemrën time dhe nuk dëshiron t’a lëshojë më . Pyes veten se çfarë do të thotë kjo dhimbje , që nuk ka mbarim ? Kam frikë që kjo dhimbje , do të jetë ende për sa kohë , që ne jemi ende të ndarë ndërmjet dy kufijve shqiptar . Kjo është e vërteta shqiptaro-dardane , sigurisht që kjo e vërtet dhemb dhe për 1 shekull të tërë , i ka lënë edhe ato shenjat e veta , të cilat nuk po i lejon shqiptarët që t’a shohin vetëm për pak dritën e bashkimit kombëtar . Bashkimi Dardani-Shqipëri , do të thotë gjysmë-bashkim Kombëtar .

Acari 1 shekullor për Kosovën ishte një acar i frikshëm dhe një acar i rrezikshëm , që rrezikonte t’a gllabëronte Kosovën përgjithmonë . Nënat shqiptare kishin frikë për këtë , kishin frikë për djemtë e tyre , të cilët kishin shkuar për të çliruar dhe bashkuar tokat shqiptare . Kosova jonë u çlirua , por djemtë e nënave nuk u kthyen kurrë më . Disa ishin të humbur dhe disa kishin vdekur në altarin e lirisë dhe shpirti i tyre më në fund u pre në paqe .

Kosovë o djepi i bashkimit kombëtar dhe i Shqipërisë , ke pasë luftëtarë trima dhe që të gjithë serbët i’a kishin frikën . Kurse sot ke vetëm tradhëtarë dhe zuzarë nga më të ndryshmit , të cilët e shitën dhe ende dëshirojnë t’a shesin Dardaninë për pak lekë .

Djepi shqiptar dëshiron të bëhet një djep Serbie . Pse o shqiptar e lejon këtë të ndodh ? Mos dëshiron , që ti t’a shohësh këtë tokë , në duart e ndyta të Serbisë ? Mesa duket ky është edhe qëllimi ynë , jo i shqiptarëve të gjakut të pastër por është qëllimi i politikanëve tanë , që e nemën Kosovën për 17 vjet sa e ka lirinë e vet kjo tokë .

Kjo ndarje e 100 viteve më parë , na kushtoi aq shumë sa që tani mbytemi shqiptari me shqiptar . Kosovës i’u nda Mitrovica më 1999 dhe tani qëndrojmë brenda territorit të ndarë në pjesë shumë të vogla . Kjo nuk është e drejtë për një popull , i cili ka një histori të lashtë e të stërlashtë , është e pamundur t’i ndodh kjo gjë popullit tim të dashur shqiptar .

Dardani o emri i vjetër , të kanë shndërruar në një emër tjetër . Nuk dua që t’a them këtë emër por unë duhet që t’a them . Je bërë tani fushë e mëllenjave (turqisht : Kosovë) , këto gjëra aq të pista historike nuk duhet në asnjë mënyrë të arsyetohen sepse nuk mund të gjesh arsyetime për këto gabime të tmerrshme .

Marrëveshje të mallkueme , ishin këto që na e sollën Dardaninë në këtë gjendje siç është tani . Çfarë është ky fati ynë i keq të jetojmë të ndarë në katër anë të ndryshme . Jemi shpërndarë si policia në katër anë të ndryshme të Ballkanit dhe është një mision i pamundur , që t’a gjejmë në një mënyrë njëri-tjetrin .

Nënë , çfarë je duke bërë në këto momente ? Sigurisht nuk je duke bërë asgjë ! Të kanë humbur djemtë e tu dhe nuk je duke e çuar mundimin tënd për t’i kërkuar ata , sigurisht që të ka kapluar dhe hajnia , po ashtu edhe dëshira për të qenë e pasur . Për bashkimin shqiptar , Europa është duke tallur bythën me ne .

Edhe ne , djemtë e nënës tonë nuk po bëjmë asgjë për të gjetur nënën tonë , që është duke na kërkuar edhe pse ajo bëhet kinse , nuk është duke na kërkuar .

Duhet të na gjeni dhe të na kërkoni or vëllezër , që të mos i humbasim njëherë e përgjithmonë rrënjët dhe lidhjet tona vëllazërore . Ky bashkim do të zgjasë shumë dhe është e pamundur që të bashkohemi . Të bashkohet njëherë e përgjithmonë nëna me djemtë e saj .

Shqiptarët do të mërziten dhe do të bezdisen duke lexuar këtë , që kam shkruar . Por nuk mundem , që të përmbahem me këto ngjarje , të cilat po ndodhin me popullin tonë ? Ndërgjegja nuk po më lejon , që të heshtë disi dhe duhet t’a kap lapsin , letrën dhe të filloj të shfryhem në një mënyrë me kombin tim .

Kjo është e vërteta !!!